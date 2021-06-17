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  3. Amasya'da inanılmaz olay! Hamile sanılan kadının karnından çıkan şoke etti! Tam 6,5 kilo

Amasya'da inanılmaz olay! Hamile sanılan kadının karnından çıkan şoke etti! Tam 6,5 kilo

Amasya'da karnı giderek büyüyen ve görenler hamile sandığı kadın, aşırı kilo aldığını düşünerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonrasında ameliyata alınan kadının karnında 6,5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Amasya'da inanılmaz olay! Hamile sanılan kadının karnından çıkan şoke etti! Tam 6,5 kilo

Amasya'da tıp dünyasının şaşırtan bir olay yaşandı. Son dönemlerde karnı hızla büyüyen kadın, fazla kilo aldığını düşünerek olayı ciddiye almadı. Öte yandan karnı burnunda kadını görenler ise hamile olduğunu düşünmeye başladı. İki çocuk annesi 35 yaşındaki  Aysel Geylan, doktora başvurduğunda inanılmaz gerçekle yüzleşti.

BASKETBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞMIŞ

Karnı aşırı şekilde büyüyen kadın fazla kilo aldığını düşünerek,  6 ay önce başlayan şişliğin giderek büyümesi üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede kadının karnında 6,5 ağırlığında kitle olduğu tespit edildi. Basketbol topu büyüklüğünde olan kitle herkesi şaşırttı. Genç kadın daha önce gittiği aile hekimi tarafından ise yanlış bilgilendirildiğini öne sürerek, "Karnımdakinin gaz şişkinliği olduğu ve yürüyüş yapmam gerektiği söylendi." açıklamasında bulundu.

Amasyada inanılmaz olay! Hamile sanılan kadının karnından çıkan şoke etti! Tam 6,5 kilo

"KARNIMA NASIL SIĞDI HAYRET EDİYİYORUM"

Yapılan tetkikler sonrasından genç kadın ameliyata alındı ve karnındaki kitle çıkarıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara'nın ameliyat ettiği Geylan'ın karnından 6 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıktı. Genç kadın, "Ben o kadar büyüklükte bir kitle beklemiyordum. İçime nasıl sığmış. Hayret ediyorum" dedi.

Amasyada inanılmaz olay! Hamile sanılan kadının karnından çıkan şoke etti! Tam 6,5 kilo

"YILDA EN AZ BİR KEZ MUAYENE ŞART"

Konuyla ilgili kadınlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kara, yılda en az bir kez yapılmasını tavsiye ettikleri jinekolojik muayenelerin ölümcül olabilecek hastalıkların erken tanısı için çok önemli olduğuna işaret etti. Kara, "Özellikle kadın hastalıklarında, yumurtalık kistleri, yumurtalık kanserleri çok erken tanı almazlar. Onun için mutlaka belli aralıklarla jinekoloji hekimine, mümkünse jinekolojik onkoloji dalında uzmanlık yapmış kadın doğum hekimlerine gitmelerinde fayda var" diye konuştu.

Amasyada inanılmaz olay! Hamile sanılan kadının karnından çıkan şoke etti! Tam 6,5 kilo

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