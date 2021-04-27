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  3. Amasya'da Kızılay çocukların yüzünü güldürdü

Amasya'da Kızılay çocukların yüzünü güldürdü

Türk Kızılay Taşova Temsilciliği, Genç Kızılay Taşova Gönüllüleri ve Gençlik Merkezi Liderleri, Amasya'nın Taşova ilçesinde çocuklara hediye dağıtarak mutlu etti.

Amasya'da Kızılay çocukların yüzünü güldürdü

Taşova'da Ramazan hediyesi olarak etkinliklerini devam ettiklerini belirten Kızılay Taşova Temsilcisi Başkanı Ömer Sayar, "Ramazan'ın hayırlı geçmesi, birlik ve beraberlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek maksadıyla burada bulunuyoruz. Çocuklarımıza Ramazan ikramı dağıtıyoruz. İnşallah Ramazan'ı dolu dolu yaşayacağız. Birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde aynı zamanda Türk Kızılayı'nda bu ramazanda çocuklarımızın yanında olduğunu göstermek maksatlı bir etkinlik yapacağız" dedi.

Hediye dağıtımında Genç Kızılay Taşova Gönüllüleri ve Gençlik Merkezi Liderleri de bulundu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Amasya'da Kızılay çocukların yüzünü güldürdü

Amasya'da Kızılay çocukların yüzünü güldürdü

Amasya'da Kızılay çocukların yüzünü güldürdü

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