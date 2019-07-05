Amasya’da köy yollarında bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmaları hızla sürüyor

Amasya İl Özel İdaresi'nin tamamen kendi iş gücü ve ekipmanlarını kullanarak sezon başından bu yana sürdürdüğü bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmaları kapsamında bugüne kadar 27 kilometreden fazla mesafe asfaltla kaplandı.

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Ovabaşı-Çitlibağlıca-Eymir-Köseler-Akpınar-Güllüce-Keçiköy grup köyleri ve Kağnıcı köyü yolunda toplam 16,1 kilometre, Hamamözü ilçesine bağlı Damladere, Göçeri ve Dereköy köy yolunda 6,5 kilometre, il merkezine bağlı Oluz köyünde 2,6 kilometre ve İpekköy-Sazköy yolundaki 2,2 kilometrelik güzergâh asfaltlandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yol ağının süratle iyileştirilmesi sağlanarak hizmet alanı içerisinde yer alan köy yollarının standardının artırılması ile vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmeleri adına planlı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarla kırsal alanda yaşayan vatandaşların şehir merkezlerine ulaşımları daha kolay ve güvenli bir hale gelecek. Ayrıca tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın mahsullerini güvenli ve zamanında pazarlara ulaştırmasının önü açılmış olacak.

İl Özel İdaresi'nin tamamen kendi iş gücü ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirilen asfalt kaplama yollar kalite açısından istenilen hedeflere ulaşırken aynı zamanda sağlam ve dayanıklılığı ile uzun yıllar hizmet edecek.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, önceki gün ziyaret ettiği Kağnıcı köyü yolunda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını incelemesi sonrası yöredeki köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaynak: İHA