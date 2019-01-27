İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)

Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi.

Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)

AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kaldığı belirtilen 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18:00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.