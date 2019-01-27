Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (1)
AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi.
AMASYA'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kaldığı belirtilen 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 18:00 sıralarında Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Linyit İşletmesi'nde meydana geldi. Kömür ocağındaki göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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