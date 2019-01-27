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  3. Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)

Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Amasya'da maden ocağında göçük: 3 işçi toprak altında (2)

2 İŞÇİ KURTARILDI

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek maden ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı. Göçükten çıkarılan işçiler, sağlık görevlilerince ambulansla Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Toprak altında kalan 1 işçiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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