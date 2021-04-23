Amasya'da market girişi, apartman önü, yol ortası ve kaldırımda mezarlar görenleri şoke etti!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eskiden mezarlık olan yerlerin zamanla imar değişiklikleri nedeniyle şehirleşmesi değişik manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Şimdilerde market, apartman ve kaldırım yapılan yerlerde kalan bir kaç mezar görenleri şaşkına uğrattı.

Amasya halkının görmeye alışık olduğu mezarlar, il dışından gelenleri kendine bir kez daha baktırdı. Yıllardır ilçede yaşayan yaşlı kesimi imar değişiklikleri nedeniyle mezarların sokak ortasında kaldığını söyledi.

Öte yandan halk tarafından sahip çıkılan ve düzenli olarak temizliği yapılan mezarların yanından gelip geçenlerin, mezarların başında dualar etiği görüldü.