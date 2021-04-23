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  3. Amasya'da market girişi, apartman önü, yol ortası ve kaldırımda mezarlar görenleri şoke etti!

Amasya'da market girişi, apartman önü, yol ortası ve kaldırımda mezarlar görenleri şoke etti!

Amasya’nın Merzifon ilçesinde market önlerinde ve apartman girişlerinde bulunan mezarlıklar görenleri hayrete düşürdü.

Amasya'da market girişi, apartman önü, yol ortası ve kaldırımda mezarlar görenleri şoke etti!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde eskiden mezarlık olan yerlerin zamanla imar değişiklikleri nedeniyle şehirleşmesi değişik manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Şimdilerde market, apartman ve kaldırım yapılan yerlerde kalan bir kaç mezar görenleri şaşkına uğrattı.

Amasya halkının görmeye alışık olduğu mezarlar, il dışından gelenleri kendine bir kez daha baktırdı. Yıllardır ilçede yaşayan yaşlı kesimi  imar değişiklikleri nedeniyle mezarların sokak ortasında kaldığını söyledi. 

Amasya'da market girişi, apartman önü, yol ortası ve kaldırımda mezarlar görenleri şoke etti!

Öte yandan halk tarafından sahip çıkılan ve düzenli olarak temizliği yapılan mezarların yanından gelip geçenlerin, mezarların başında dualar etiği görüldü. 

Amasya'da market girişi, apartman önü, yol ortası ve kaldırımda mezarlar görenleri şoke etti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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