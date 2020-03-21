Amasya’da pazarcı esnafından korona tedbiri

Kapalı alanlarda yayılma riskinin daha fazla olduğu korona virüsüne karşı işleri iyice azalan Amasya pazarcı esnafı, çareyi tezgâhlarını açık alana taşımakta buldu.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle Amasyalı pazar esnafı da kendi tedbirini aldı. Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sık sık denetlenen ve eldiven takmaları konusunda uyarılan pazarcı esnafı, Amasya Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar alanından, tedbir amaçlı olarak açık alana doğru tezgâhlarını taşıma kararı aldı.

Amasya Seyyar Pazarcılar Dernek Başkanı Murat Demirci, "Bugün pazarımız vatandaşlarımıza hizmet için açılmıştır. Şuan herhangi bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın ve kendimizin sağlığı için maske ve eldiven takarak, temiz ve hijyenik bir şekilde ürünlerimizin satışını açık ve ferah alanda yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA