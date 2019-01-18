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Amasya'da polis memuru intihar etti

AMASYA'da polis memuru Yusuf T. (51) başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Amasya'da polis memuru intihar etti

AMASYA'da polis memuru Yusuf T. (51) başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren polis memuru Yusuf T., tabancasını başına dayayıp, tetiği çekti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yusuf T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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