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  3. Amasya'da Ramazan davulcuları vatandaşları yöresel türkülerle sahura kaldırıyor

Amasya'da Ramazan davulcuları vatandaşları yöresel türkülerle sahura kaldırıyor

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Amasya'nın Suluova ilçesinde de Ramazan ayının alışılagelenleri arasında yer alan davulcular, vatandaşları yöresel türkülerle sahura kaldırmaya devam ediyor.

Amasya'da Ramazan davulcuları vatandaşları yöresel türkülerle sahura kaldırıyor

Amasya'da Ramazan davulcularının sahur mesaisi sürüyor. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Amasya'nın Suluova ilçesinde de Ramazan ayının alışılagelenleri arasında yer alan davulcular, vatandaşları sahura kaldırmaya devam ediyor.

Ramazan davulcuları Amasya'nın yöresel türküsü simsimi çalmaya başlayınca vatandaşlar kapılara ve balkonlara çıkarak yöresel türküye yöresel oyunla eşlik etti. O anlar ise kameralara yansıdı.

Amasya'da Ramazan davulcuları vatandaşları yöresel türkülerle sahura kaldırıyor

"VATANDAŞLARI YÖRESEL TÜRKÜLERLE SAHUR AKALDIRIYORLAR"

Akşamları simitçilik, geceleri ise Ramazan davulculuğu yapan Amasya'nın en genç Ramazan davulcusu İlyas Demirel (18), "Ramazan ayı boyunca korona manilerimiz eşliğinde 21 mahallemizi aracımız ile geziyor, vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Malum yasaklar dolayısı ile de vatandaşlarımız evlerinde bizler de bu akşamda Amasya'mızın Taşova'mızın ve Suluova'mızın en bilindik yöresel türküsü simsim ile sahur mesaisi yapalım dedik. Çalmaya başlayınca genç arkadaşlarımızın ve vatandaşların balkonlara ve kapı önlerine çıkarak bize eşlik etmesi bizlere korona virüsü unutturdu" ifadelerini kullandı.

Amasya'da Ramazan davulcuları vatandaşları yöresel türkülerle sahura kaldırıyor

Davulcuların şoförlüğünü yapan Erdem İbak ise "Malum düğün salonları kapalı, düğünler yapılmıyor. Davulcu arkadaşlar da vatandaşlara moral olsun diye Amasya yöremize ait hareketli türküler ile vatandaşları sahura kaldırıyor. Bugün de simsimi duyan gençler kapı önlerine koştu, onlar mutlu olunca bizlerde mutlu olduk" dedi.

Kentte 2 davulcu, maniler eşliğinde 21 mahalleyi dolaştı. Davul sesiyle sahura kalkan bazı vatandaşlar balkondan davulculara bahşiş verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

 

 

 

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