Amasya'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, araçlara hasar verdi

AMASYA'da şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgâr vatandaşlara zor anlar yaşatırken, ağaçların da devrilmesine neden oldu. Kentin farklı bölgelerinde devrilen ağaçların altında kalan pek çok araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağaçlar nedeniyle birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü çevresinde trafiğin kapanmasına neden olan ağaçlar, belediye görevlileri tarafından kaldırıldı.

Öte yandan 20 dakika süren fırtına nedeniyle bir çam ağacı ise Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan çocuk parkına devrildi. Ağacın devrildiği anda kimsenin olmadığı parktaki oyun araçları hasar gördü. Devrilen ağaç ve kırılan dal gövdeleri, belediye görevlileri tarafından yapılan çalışma sonrasında bulundukları yerden kaldırıldı.

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DHA