Amasya’da taşımalı öğrencilere kar tatili Amasya'da kısmen etkili olan kar yağışı sonucu oluşan don ile buzlanma riski sebebiyle Hamamözü ilçesi hariç il merkeziyle diğer ilçelerde taşımalı sistem öğrenciler için 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

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