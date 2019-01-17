Amasya’da taşımalı öğrencilere kar tatili
Amasya'da kısmen etkili olan kar yağışı sonucu oluşan don ile buzlanma riski sebebiyle Hamamözü ilçesi hariç il merkeziyle diğer ilçelerde taşımalı sistem öğrenciler için 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.
Amasya'da kısmen etkili olan kar yağışı sonucu oluşan don ile buzlanma riski sebebiyle Hamamözü ilçesi hariç il merkeziyle diğer ilçelerde taşımalı sistem öğrenciler için 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol, sosyal paylaşım sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bahsi geçen ilçelerdeki hamile, engelli kamu görevlilerinin don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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