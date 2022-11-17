Amasya'da yağ fabrikasında korku dolu anlar! 6 işçi kuyuda baygın halde bulundu!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan bir yağ fabrikasında çalışan işçileri fabrika içerisinde bulunan kuyuda baygın halde bulundu.

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Amasya'da yağ fabrikasında korku dolu anlar! 6 işçi kuyuda baygın halde bulundu!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya onarım yapmak için giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle yaralandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Amasya'da yağ fabrikasında korku dolu anlar! 6 işçi kuyuda baygın halde bulundu!

2'Sİ YOĞUN BAKIMDA

İşçiler Sinan Kaplan, Mehmet Kalem, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 2’sinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Amasya'da yağ fabrikasında korku dolu anlar! 6 işçi kuyuda baygın halde bulundu!

METAN GAZI ŞÜPHESİ

Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde incelemenin sürdüğü, işçilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

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