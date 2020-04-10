Amasya'da yangın sonucu 1 hayvan telef oldu, 120 ton saman yandı

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsünden umutlandıran açıklama: Heyecan veren haberler var

Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

İmamoğlu’nu mail yoluyla tehdit eden şüpheli ile ilgili flaş gelişme