Amasya’da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre 4 aracın karıştığı kazada Mümin Çimen kontrolündeki 06 PB 197 plakalı otomobil, Suluova Organize Sanayi Bölgesinde Aslan Narçin idaresindeki 33 BZK 07 plakalı tırla çarpıştı. Daha sonra Hamza Kandemir'in kullandığı 05 AAZ 825 plakalı yolcu minibüsü ile Ömür Öztorun idaresindeki 55 H 7521 plakalı otomobil, kaza yapan tır ve otomobile çarptı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Kandemir ve minibüste bulunan Kamuran Koç, Metehan Özkop, Ahmet Dönmez, Can Çağlar, Fatih Kotakkıran ve Nazım Başpınar yaralandı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA