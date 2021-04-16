KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdirFahrettin Altun'dan 128 Milyar Dolar yanıtı: Kaybolan bir kuruşumuz dahi yokOn Numara çekiliş sonuçları 16 Nisan 2021 (MPİ)Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 1. bölüm canlı izle| Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm canlı izleSon Yaz 16. bölüm canlı izle| Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izleGüney Sudan'da aşı skandalı! Son kullanma tarihleri geçti 59 bin doz aşı çöp oldu!Kırmızı Oda 33. bölüm canlı izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izleMinik kalpler şehitlerimizi andı! Şiir ve türküler okunduSeren Serengil hastalığı ile ilgili konuştu, "Beyne oksijen gitmiyor" dedi!Ramo 40. bölüm canlı izle | Ramo final bölümü Show TV canlı izle
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Amasya'daki aşevi sayesinde günlük bin kişi doyuyor

Amasya'daki aşevi sayesinde günlük bin kişi doyuyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren aşevi günlük bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor.

Amasya'daki aşevi sayesinde günlük bin kişi doyuyor

Merzifon Acze Düşenler Derneği'ne bağlı Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında güven köprüsü oluşturuyor. Hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla günde bin ihtiyaç sahibi kişiye sıcak yemek veriliyor. Karantinadaki vatandaşlara da yemek imkanı sağladıklarını belirten dernek yönetimi, "Her gün 1000 ihtiyaç sahibi insanımıza sıcak yemek imkanı sunarken, yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç, eve bağımlı hemşehrilerimizin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Korona virüs nedeniyle karantinada olan insanlarımızın da evlerine tek kullanımlık kaplarla sıcak yemek ulaştırıyoruz. Hijyenik ortamda ve soğuk hava depolarımızda muhafaza ettiğimiz gıdalarımızı yine hijyen kurallarına eksiksiz uyarak pişirip insanlarımıza iletiyoruz. Yaşadığı şehrin ihtiyaç sahiplerine duyarsız kalmayan, bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Amasya'daki aşevi sayesinde günlük bin kişi doyuyor

Amasya'daki aşevi sayesinde günlük bin kişi doyuyor

Amasya'daki aşevi sayesinde günlük bin kişi doyuyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT