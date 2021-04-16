Amasya'daki aşevi sayesinde günlük bin kişi doyuyor

Merzifon Acze Düşenler Derneği'ne bağlı Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında güven köprüsü oluşturuyor. Hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla günde bin ihtiyaç sahibi kişiye sıcak yemek veriliyor. Karantinadaki vatandaşlara da yemek imkanı sağladıklarını belirten dernek yönetimi, "Her gün 1000 ihtiyaç sahibi insanımıza sıcak yemek imkanı sunarken, yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç, eve bağımlı hemşehrilerimizin evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Korona virüs nedeniyle karantinada olan insanlarımızın da evlerine tek kullanımlık kaplarla sıcak yemek ulaştırıyoruz. Hijyenik ortamda ve soğuk hava depolarımızda muhafaza ettiğimiz gıdalarımızı yine hijyen kurallarına eksiksiz uyarak pişirip insanlarımıza iletiyoruz. Yaşadığı şehrin ihtiyaç sahiplerine duyarsız kalmayan, bugüne kadar yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI