Koronavirüs salgını sağlık çalışanlarını hayattan koparmaya devam ediyor. Salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısı 300'ü aşarken bir acı haber de Amasya'dan geldi. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 65 yaşındaki Dr. Mustafa Yiğit, görev yaptığı hastanede 10 gündür Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Yiğit, bu sabah yapılan müdahalelere rağmen virüse karşı savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Yiğit için hastane önünde yapılan törene, akrabaları ve yakınları ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve sağlık çalışanları katıldı.

VALİ MASATLI: DUYDUKÇA HÜZNÜMÜZ BİR KAT DAHA ARTIYOR

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla Türkiye'nin önemli bir mücadele verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı uhdesinde tüm hastanelerde tüm sağlık çalışanlarının insan sağlığını korumak, Türkiye'yi geleceğe taşımak için canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Masatlı, "Bugün de Mustafa Yiğit kardeşimizi uğurlayacağız. Doktor kardeşimiz yaklaşık 32 yıldır burada hayatını devam ettirmiş, köklerini buraya salmış. Buradaki insanlarımızla o kadar samimi ve güzel diyaloglar kurmuş ki gerçekten duydukça hüznümüz bir kat daha artıyor. Yüce Mevla'dan kendisine rahmet diliyorum. Bizler kendisinden razıydık, yüce Mevlam da kendisinden razı olsun, rahmetiyle muamele eylesin." ifadelerini kullandı.

Yiğit'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

DR. MUSTAFA YİĞİT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Mustafa Yiğit, 1954 yılında dünyaya geldi. 1990 yılından bu yana Amasya'da göre yapıyordu. Emeklilik yerine koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları arasında yer alan Nöroloji Uzmanı Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyordu. Koronavirüs salgının yakalanan ve 10 gündür tedavi gören Yiğit, 29 Aralık Salı günü hayatını kaybetti.

Yiğit, evli ve 2 çocuk babasıydı.