Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç

Sağlık Bakanlığı tarafından Amasya'ya gönderilen 10 yeni ambulans ile 1 UMKE aracı hizmete girdi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü araç filosuna dahil edilen 4 adet 4x4 ambulans, 6 adet 4x2 ambulans ve 1 adet UMKE hizmet aracının ildeki sağlık hizmetlerinin gücüne güç katacağını söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile birlikte hizmete sunulan ambulansları inceleyen Vali Varol, donanımları konusunda bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürü Nergiz, acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için gönderilen araçların kazandırılmasında büyük katkıları olan Vali Dr. Osman Varol ile Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA