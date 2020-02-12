Amasya’nın Taşova ilçesinde okullar tatil

Amasya'nın Taşova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Amasya'nın Taşova ilçesinde bütün okullarda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin sağlığı ile ulaşım güvenliği için 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca Taşova ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak" denildi.

Kaynak: İHA