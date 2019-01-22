İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Amatör balıkçı denizde kayboldu

Amatör balıkçı denizde kayboldu

HATAY'ın Arsuz ilçesinde botla denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen (30) kayboldu.

Amatör balıkçı denizde kayboldu

HATAY'ın Arsuz ilçesinde botla denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen (30) kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Şen'i arama çalışması başlattı.

Hakan Şen, pazar günü balık avlamak için botla denize açıldı. Ancak bir daha dönmedi. Şen'den haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.