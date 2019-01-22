Amatör balıkçı denizde kayboldu

HATAY'ın Arsuz ilçesinde botla denize açılan amatör balıkçı Hakan Şen (30) kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Şen'i arama çalışması başlattı.

Hakan Şen, pazar günü balık avlamak için botla denize açıldı. Ancak bir daha dönmedi. Şen'den haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

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DHA