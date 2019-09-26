Amatör denizci ve kısa mesafe telsiz operatörlüğüne rekor başvuru

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentteki vatandaşlara yönelik amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü için eğitim ve sınavı gerçekleştirildi.

Aliağa Liman Başkanlığı, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve ilçedeki meslek odaları arasında yapılan ortak çalışma sonucu, oda üyeleri ve ilçedeki vatandaşlara yönelik amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü için eğitimler verildi. Proje kapsamında, Aliağa'daki meslek odalarına yapılan yoğun başvuru sonucunda amatör denizcilik belgesi eğitim ve sınavı yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde, kısa mesafe telsiz operatörü eğitim ve sınavı ise 150 kişinin katılımıyla Aliağa Ticaret Odası M. Ender Özer Seminer Salonunda yapıldı.

Aliağa Liman Başkanlığı yetkililerince, katılımcılara sınav öncesinde slayt gösterisiyle eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara daha sonra ise sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan kursiyerlerin, amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü belgesini almaya hak kazanacağı öğrenildi.

Amatör denizcilik belgesini alan kişilerin, boyu 24 metreye kadar olan tekneleri amatör maksatlarla ulusal veya uluslararası sularda kullanma yetkisi kazanacağı belirtildi. Kısa mesafe telsiz belgesine sahip olan vatandaşların ise hem amatör denizciler hem de gemi adamları tarafından kullanılan ve teknelerde bulunan VHF telsiz cihazı kullanma ehliyetine sahip olacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA