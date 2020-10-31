Amatör lig maçları ne zaman başlayacak? Amatör maçları tarihi belli oldu mu?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, birçok alanda hayatı olumsuz etkilerken bu alanların bir tanesi de spor oldu. Özellikle futbol maçları, yakın mesafe söz konusu olduğundan bulaş riskini artırdığı gerekçesiyle ertelendi.

Yeni normalleşme ile birlikte eski günlerine dönme aşamasına gelen futbol camiasında, bu yönde bir karar daha alındı. Türk Futbol Federasyonu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada amatör liglerin başlayacağı tarih belirlendi.

AMATÖR LİGLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? AMATÖR MAÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türk Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılmasına karar verilmiştir."

TFF: Amatör maçlar



"2021 Ocak ayı sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakalar başlatılmasına karar verilmiştir" pic.twitter.com/cipJSURUd1 — Sporx (@sporx) October 31, 2020

AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lif (BAL) Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2019-2020 Sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e toplam 9 takım yükselir.

11 grupta oynanacak grup müsabakaları çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup, müsabakalar sonunda gruplarında birinci olan takımlar play off oynayacaklardır. Play off müsabakaları sonunda 11 grup birincisinden 9’u 3. Lig’e çıkmaya hak kazanır.

Play off müsabakaları tarafsız sahalarda, tek maç eleme usulüne göre 3 kademede oynanır. 1.kademede 4, 2.kademede 3, 3.kademede 2 takım 3. Lig’ine yükselir.

Spor Toto BAL’da 2019-2020 sezonunda kural olarak 1990 ve daha sonra doğan futbolcular oynayabilir. 1989 ve daha öncesinde doğmuş futbolcular yaşı büyük futbolcu, 1999-2003 doğumlular ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. Spor Toto BAL’da takımlar yaşı büyük diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, takımlarda 18 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük en fazla 5 (beş) futbolcu ve yaşı küçük en az 2 (iki) futbolcu yer alacaktır. 2004 ve daha küçük doğumlu futbolcular Spor Toto BAL’da oynayamazlar.

2019-2020 sezonu öncesi ligde yabancı futbolcu oynatmak kaldırılmıştır.

2019-2020 sezonu Spor Toto BAL, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2018-2019 Sezonunda BAL’da yer alarak bu sezonda 3. Lig’e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen takımlarla (81), yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek Spor Toto BAL’a yükselen amatör takımlar (63) ve 2018- 2019 Sezonunda 3. Lig’den düşen (8) takımlar olmak üzere toplam 152 takımdan oluşur.

2019-20 Sezonu 22. haftada (14-15 Mart 2020) koronavirüs pandemisi nedeniyle tatil edilmiştir. TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi 30 Haziran 2020 tarihindeki toplantısında TFF 2. Lig ve 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynanmamasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu 8 Temmuz 2020 tarihli kararıyla da 22. haftadaki lig sıralamasına göre ligleri tescil etmiştir.[1] TFF Yönetim Kurulu'nun, 29 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, 2019-20 sezonu sonunda, liglerden düşmeyi kaldırılmıştır. BAL Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel İdaresispor, Ceyhanspor, Isparta 32spor, Kahraman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Adıyaman 1954 Spor 3. Lig'de mücadele edecektir.[2] Gaziantepspor, maddi sorunları nedeniyle 31 Temmuz 2020'de iflas etmiştir.