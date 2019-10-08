Amatör Spor Haftası Bocce Müsabakaları ile başladı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonunda yoğun bir katılımla başladı.
Talas Spor Salonunda 3 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda sporcular gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde yarışacak.
Kaynak: İHA
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