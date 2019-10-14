Amatör Spor Haftası Fatsa’da coşkuyla kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ekim ayında kutlanan Amatör Spor Haftası bu yıl 07-13 Ekim 2019 tarihleri arasında kutlandı. Kutlama çerçevesinde Fatsa'da da birçok etkinlik ve müsabakalar yapıldı.

Amatör Spor Haftası kapsamında Fatsa'da yapılan etkinlikler ve müsabakalar ile ilgili bilgi veren Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, "Amatör Spor Haftası kapsamında Fatsa'da atletizm, basketbol, voleybol ve futbol alanlarında ilçe birinciliği yarışmaları, okçuluk ve badminton alanlarında il birincili yarışmaları düzenledik. Bu yarışmalara Ordu ve Fatsa'dan katınla sporcu sayımız yaklaşık olarak 350 kişi. Bu sayı bizi oldukça mutlu etti. Çok güzel müsabakalar yaptık. Takımlar sezonu yeni açtılar. Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği yaz spor okullarından sporcularımız vardı. Sporcularımızın performanslarını görmemiz açısından bu turnuvalar çok güzel oldu. Sezon başı olmasına rağmen hem yeni sporcularımızın hem de eski sporcularımızın performansları bizi mutlu etti. Fatsa olarak 2019-2020 sezonunda da okul sporlarında, Anadolu yıldızlarında ve kulüp maçlarında çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Fatsamız bu yılda yeni yıldızlar çıkarak ve milli sporcu kafilesine yenilerini ekleyecektir. Sporcularımızın ve Kulüplerimizin hem sorunlarını iletebileceği hem de yani gelen Fatsa Kaymakamımızla spor kulüp başkanlarını tanıştırdığımız bir toplantı düzenledik. Toplantıya Fatsa'da faaliyet gösteren 29 Kulüp başkanı veya kulüp yetkilisi ile 20 milli sporcu katıldı. Toplantı çok verimli geçti. Sporcular ve kulüp başkanları isteklerini Fatsa Kaymakamımız Ömer Lüfti Yaran'a iletme fırsatı buldular. Hem de kulüp başkanlarının ve milli sporcuların kaynaşması açısından da bu toplantı bizim için çok önemli idi. Bu amatör sporu bir bütün olarak düşünüyoruz. Fatsa'nın amatör sporda başarılı olması için takım halinde çalışmamız gerekir. Buradan velilerimize özellikle seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörlerinin ve Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü İle ortak yürüttüğümüz ücretsiz spor kurslarına kayıt ettirsinler. Her alanda ücretsiz kurslarımız var. Çocuklarımız bu kurslara devam etsinler. Kurslarla ilgili Fatsa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne gelerek bilgi alabilirler" diye konuştu.

Daha sonra müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.

Kaynak: İHA