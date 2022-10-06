Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı

Türkiye genelinde kutlanan Amatör Spor Haftası, Pendik'te düzenlenen programla coşkuyla kutlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Pendik Kurtköy kapalı spor salonunda İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa amatör sporcular ve yöneticiler katıldı.

Saat 10.00'da salon dışında toplanan öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başlayan program spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası salonda devam etti.

İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Burak Sinopluoğlu'nun açılış konuşması sonrası kürsüye çıkan Pendik Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Eşref Şeneroğlu da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı

KARATECİLER BEĞENİ TOPLADI

Akabinde karate antrenörü Ercan İnce koordinesindeki sporcular gösteri düzenledi. İzleyenlerin beğenisini kazanan gösteri uzun süre alkışlandı. Program, protokol, sporcular ve izleyicilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı

YOĞUN KATILIM

Öte yandan kutlama programına İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Burak Sinopluoğlu, Pendik Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Eşref Şeneroğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Nihat Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen Beden Eğitimi öğretmeni Özgür Gör, Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu Gökhan Tezsatan, Pendikgücüspor Başkanı İbrahim Şahin, Güvenspor Kulübü Başkanı Cahit Güven, Kavakpınar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik Rizeliler Derneğinde genel kurul heyecanı! Ramazan İstif Başkan seçildi, yönetim ve denetim kurulu belli oldu
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Pendik'te görev yapan imamlara büyük kolaylık! Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerini randevusuz yapabilecekler
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Maltepelilere müjde! Maltepe Üniversitesi sayesinde sağlık hizmeti ayaklarına geldi!
Son Haberler
MHP'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye’de türban değil, CHP sorunu var
MHP'li isimden dikkat çeken açıklama: Türkiye’de türban değil, CHP sorunu var
İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şakin Özkan Torunlar biyografisi
İsrail büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şakin Özkan Torunlar biyografisi
Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu!
Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu!
Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Flo Rida'daki kasırganın kurbanı oldu! İçler acısı durumunu paylaştı: "Her şeyimi kaybettim"
Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Flo Rida'daki kasırganın kurbanı oldu! İçler acısı durumunu paylaştı: "Her şeyimi kaybettim"
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Tuzla Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde! Eğitim desteği başvuruları başladı!
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 122. Sayısı çıktı
Çok Okunanlar
Son dakika | Tayland'da eski polis dehşeti! Kreşe silahlı saldırı düzenledi: 34 kişi öldü
Son dakika | Tayland'da eski polis dehşeti! Kreşe silahlı saldırı düzenledi: 34 kişi öldü
Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!
Salih Gözcü duyurdu! İlk kez araba alacaklara ÖTV'siz araç alma imkanı geliyor!
6 Ekim 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle uyardı! İşte il il hava durumu...
6 Ekim 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle uyardı! İşte il il hava durumu...
6 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan konuşmalarına dikkat et, Kova, kalp kırmaktan vazgeç!
6 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Aslan konuşmalarına dikkat et, Kova, kalp kırmaktan vazgeç!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin çok açık konuştu: Ah vah etmek istemiyoruz!
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!