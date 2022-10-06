Amatör Spor Haftası, Pendik'te coşkuyla kutlandı

Pendik Kurtköy kapalı spor salonunda İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa amatör sporcular ve yöneticiler katıldı.

Saat 10.00'da salon dışında toplanan öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başlayan program spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası salonda devam etti.

İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Burak Sinopluoğlu'nun açılış konuşması sonrası kürsüye çıkan Pendik Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Eşref Şeneroğlu da selamlama konuşması gerçekleştirdi.

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KARATECİLER BEĞENİ TOPLADI

Akabinde karate antrenörü Ercan İnce koordinesindeki sporcular gösteri düzenledi. İzleyenlerin beğenisini kazanan gösteri uzun süre alkışlandı. Program, protokol, sporcular ve izleyicilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YOĞUN KATILIM

Öte yandan kutlama programına İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Burak Sinopluoğlu, Pendik Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Eşref Şeneroğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Nihat Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen Beden Eğitimi öğretmeni Özgür Gör, Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu Gökhan Tezsatan, Pendikgücüspor Başkanı İbrahim Şahin, Güvenspor Kulübü Başkanı Cahit Güven, Kavakpınar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.