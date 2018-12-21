Amatör spor kulüplerine malzeme desteği devam ediyor

Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Bayburt Valiliği himayesinde Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme destekleri devam ediyor.

Bayburt İl Özel İdaresi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edilen spor malzemeleri düzenlenen etkinlikte sporculara dağıtıldı. Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mete Türker ile kulüp temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Köse, malzemelerin temini ve dağıtımı noktasında sağladığı destekler ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için hayata geçirilen sportif ve kültürel faaliyetlere verdiği önemden ötürü Vali Ali Hamza Pehlivan'a teşekkür ettiğini bildirdi.

Tören temin edilen malzemelerin dağıtımıyla son buldu.

Kaynak: İHA