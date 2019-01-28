Amatörde haftanın maç sonuçları
Kayseri amatör futbol kaldığı yerden devam ediyor. 1 aydır yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmalar Cumartesi ve Pazar günü kaldığı yerden devam etti.
Kayseri amatör futbol kaldığı yerden devam ediyor. 1 aydır yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmalar Cumartesi ve Pazar günü kaldığı yerden devam etti. Mustafa Hür Öztürk Süper amatör Kümede 15.hafta ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A-B Grupları 15.hafta maçları ile müsabakalar oynandı.
Süper Amatör Kümede oynanan 7 karşılaşmada 21 gol atılırken, Birinci Amatör Küme'de oynanan 9 karşılaşmada 26 gol atıldı. Bir karşılaşma ise sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi.
Süper Amatör Küme Maç Sonuçları
Özvatan Gençlikspor 1-0 Kayseri Demirspor
Develispor 1-4 Yahyalıspor
Gültepespor 1-2 Hacılar Erciyesspor
Kocasinan Şimşekspor 1-3 Kayseri Şekerspor
Başakpınar Belediyespor 1-2 Kayseri Yolspor
Akkışla Gençlikspor 0-3 Kocasinan Ülküspor
Esen Makine Belsinspor 2-0 Gençlerbirliği
Birinci Amatör Küme A-B Grupları Maç Sonuçları
Argıncık Esnafspor 1-1 Sindelhöyükspor
Amarat Gençlikspor 1-2 Talas Anayurtspor
Trend Gayrimenkulspor 3-0 Buğdaylıspor
Yerköyspor 0-1 Barogücü
Yavuzspor 0-2 Argıncıkspor
Enes Gençlikspor 0-0 Yeni Esenspor
Güneşspor 0-2 Yeşilhisar Belediyespor
Çamlıca Sağlıkspor 7-1 Meysuspor
Sanayi Esnafspor 4-1 Trabzon 3861 Spor
Tomarza Belediyespor-E.Reşadiye Gençlik (Sahanın karlı olması nedeniyle ertelendi)
Kaynak: İHA
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