Amazon ofisinde bomba alarmı! Tahliye edildi

Amazon ofisinde yaşanan bomba alarmıyla büyük panik yaşandı. İhbar üzerine şirket komple tahliye edildi. İhbarın gerçekliğine yönelik ise geniş çaplı araştırma başlatıldı...

YALAN İHBAR ÇIKTI

İspanya polisi, Amazon'un başkent Madrid'de bulunan ofisinin bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı. Boşaltılan binada arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Madrid polisi, “Alınan tehdit sonucu bina tahliye edildi. Tehdidin gerçek olup olmadığı saptanmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Madrid polisi olaydan kısa süre sonra bomba ihbarının yanlış alarm olduğunu ve çalışanlar binaya geri dönerek iş başı yaptıklarını belirtti.

Reuters'a konuşan Amazon sözcüsü de haberi doğrulayarak, çalışanların iş başı yaptıklarını ve her şeyin normal olduğunu açıkladı.

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