Amazon ormanlarında Covid-19’a yakalanan çocuk hayatını kaybetti

Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami adlı kabilede Covid-19'a yakalanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dünya genelinde 1 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 97 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül korona virüsü Amazon ormanlarına sıçramış,

Yanomami halkında ilk vakanın 15 yaşında bir çocuk olduğu açıklanmıştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 15 yaşındaki Alvanei Xirixan'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan olayın ardından yetkililer, yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Brezilya'daki en büyük yerli kabile olan Yanomami halkı arasında salgının yayılmasından korkulduğunu ifade etti. Uraricoera nehri üzerinde Rehebe köyünde yaşadığı belirtilen 15 yaşındaki çocuğun ardından korona virüsü semptomları olan köylülerin de izole edildiği belirtildi.

Öte yandan Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün Yanomami arasında çok endişe verici bir vakayı (virüsü) doğruladık. Yerli topluluklara, özellikle de dış dünyayla çok az temasa sahip olan topluluklar için üç kat daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya, 300'den fazla etnik gruptan olmak üzere yaklaşık 800 bin yerli insana ev sahipliği yapıyor. Yüz boyama ve karmaşık piercingleriyle tanınan Yanomami halkı ise yaklaşık 27 bin kişiden oluşuyor. Yanomami halkı, dış dünyadan 20. yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde izole bir hayat sürüyor ve 1970'lerde de kızamık ile sıtma gibi hastalıklardan etkilenmişti. Amazon ormanlarındaki yerli halklar, ithal hastalıklara karşı özellikle savunmasız halde. Çünkü dış dünyadan izole edilmiş durumda oldukları için dünyadaki çoğu insanın aksine söz konusu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmiş halde bulunmuyorlar.

Öte yandan Brezilya'da Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 957'ye, toplam vaka sayısı 18 bin 176'ya yükseldi.

Kaynak: İHA