Amazon Prime Day indirimleri başladı! Teknoloji odaklı dev indirim!

Amazon Prime Day ilk fırsatlarını 00.00 itibariyle duyurdu! Aktif halde olan fırsatlar 48 saat boyunca güncellenmeye devam edecek ve stoklara yeni ürünler eklenecek. Bizler de bu yenilenen fırsatları sizlerle paylaşmış olacağız. Dünyanın en popüler çevrimiçi alışveriş platformu olan Amazon, kayıtlı üyeleri büyük avantajların beklediğini bildirdi. Bu fırsatlardan sadece 'Amazon Prime' aboneleri yararlanabilecek. Peki indirim günlerinde ne gibi avantajlar sunulacak?

AMAZON PRİME DAY, ÜCRETSİZ KATILIM HAKKI TANIYOR

Amazon Prime Day bünyesinde teknolojik ürünler, ev yaşam ürünleri ve diğer birçok kategoride çeşitli indirimler yapılacak. Kullanıcılar 50 TL ve üzeri her alışverişte yüzde 20 indirim kazanacak. Bu büyük kampanyaya sadece Amazon Prime üyelerinin katılabileceğinin yanı sıra, daha önce Prime abonesi olmamış kullanıcılara 1 ay süreli ücretsiz katılım hakkı veriliyor. Aboneliğin devamlılığını sağlayan diğer aylarda ise 7.90 TL fiyat ödemesi yapılması gerekiyor.

İŞTE O FIRSATLAR!

- Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter - 4094TL

- Xiaomi Mi Essential elektrikli scooter - 2650TL

- iPhone SE 64GB - 4949TL

- Oppo A15 32GB akıllı telefon - 1649TL

- Haylou Solar LS-5 akıllı saat- 198,90TL

- SanDisk 500GB SSD - 432TL

- Intel Core İ5-10400F Kutu, 2,90Ghz Temel Frekans, Lga1200, 65 W - 1498TL

- Haylou T15 Gaming IPX5 Bluetooth 5.0 Kablosuz Kulaklık - 159TL

- Haylou GT1 Bluetooth Kablosuz Kulak içi Kulaklık - 129TL

- Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada - 149TL

- Bosch akıllı vidalama IXO 5. nesil- 229TL

- Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth Hoparlör - 2250TL

- SanDisk Ultra microSDXC 128GB - 92TL

- Spigen DuraSync USB-C to USB-C 3.2 100W Kevlar Hızlı Şarj ve 480mb/s Data - 63TL

- HP Dizüstü Bilgisayar, 15.6'' FHD, Intel Core i3-1115G4, 4 GB RAM, 256 GB SSD, FreeDOS, 2N2Q9EA, Beyaz - 3399TL

- Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık - 1990TL

- Sony WF-1000XM3 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık - 1090TL

- MSI markalı ürünlerde avantajlı fiyatlar

- Tam boy Pringles'lar 9,95TL

- Bose NC700 Noise Cancelling kulaklık - 3499TL

- Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender - 249,90TL

- Bose QuietComfort 35 II Kablosuz Kulaklık - 1899TL

- LG 32GN600-B 31.5" VA, 2K, 165HZ, HDR10, DP HDMI Oyuncu Monitörü - 2691TL

- MSI GF63 THIN 10SC-260XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD, Core I5-10500H, 8GB RAM, 256GB SSD, GTX1650 4GB, DOS - 7999TL