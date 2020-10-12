Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, Prime servisini Türkiye'de oldukça uygun bir fiyatla başlatmıştı. Türk kullanıcılardan büyük ilgi gören Amazon Prime, ülkemizdeki ilk büyük indirimlerine başlıyor. 13-14 Ekim arasında başlayacak olan Prime Day indirimleri, şimdiden büyük ilgi görüyor. Peki, Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day ne zaman başlayacak? Prime Day indirimleri...

AMAZON PRİME DAY NEDİR? AMAZON PRİME DAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amazon Prime Day, Amazon Prime üyeleri için hazırlanmış özel indirim etkinliğidir. Bu yıl Türkiye’nin de ilk kez dahil olduğu 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day süresince, tüm Prime üyelerimize 2 gün boyunca özel indirimlere erişim imkânı sunacağız. 2015 yılında Amazon’un 20. yaşını kutlamak için ilk kez gerçekleştirilen Prime Day, bu sene toplam 20 ülkede yapılacak. Bu ülkelerin arasında ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya bulunurken; bu yıl ilk kez Brezilya ve Türkiye’deki Prime üyeleri de Prime Day'i deneyimleyebilecek.

AMAZON PRİME NASIL ÜYE OLUNUR?

1) www.primevideo.com adresine ulaşıp “30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın” butonuna tıklayın

2) Amazon hesabınız varsa giriş yapın yoksa aynı bağlantı üzerinde oluşturun

3) Sizden kredi ya da banka kartı bilgilerinizi isteyecek bu aşamada gerekli kısımları doldurup devam edin.

4) İsim ve adres bilgilerinizi ekleyerek devam edin.

5) Ödeme yönetiminizi ekleyin

6) “30 gün ücretsiz denemenizi başlatın, daha sonra ödeyin” butonuna tıklayarak prime üyeliğinizi başlatın.