Amazon televizyon sektörüne giriyor

Amazon ilk televizyon serisini piyasaya sürerek ev ve eğlence pazarındaki gücünü arttırdı. Roku Inc. ve Google’a rakip konuma geldi. Bloomberg’de yer alan habere göre Amazon ABD’de kendi televizyonunu piyasa sürecek.

Amazon iki farklı TV modeli ile sektöre adım atacak. Omni isimli model 409.99 dolardan, 4-Serisi ise 369.99 dolara satışa sunulacak. Modellerin boyutlarının 43 inç ile 75 inç olacağı ve Ekim ayında satışa çıkacakları söylendi. TV endüstrisindeki en büyük firmalardan biri olan Amazon’un bugüne kadar 100 milyondan fazla Fire TV satışı bulunmakta. USB bellek boyutunda olan Fire TV Stick, HDMI bağlantısı üzerinden televizyona, Wi-fi özelliği ile de internete bağlanabiliyor.

4 MİLYAR DOLARI GEÇİK CİRO

Eğlence sektöründe en hızlı büyüyen kategoriler arasında televizyon için geliştirilen yazılım ve platformlar bulunuyor. EMarketer Inc.’ın raporuna göre sözü edilen platformlarda yayımlanan reklamların cirosunun bu yıl 4 milyar doları geçmesi bekleniyor. Amazon’un almış olduğu bu yeni kararla sektördeki Roku, Google, Samsung Electronics Co. ve Apple Inc.ile güçlü bir rekabet içine gireceği tahmin ediliyor.

EMarketer Inc.'e göre, söz konusu platformlarda yayımlanan reklamların bu yıl 4 milyar doları aşması bekleniyor. Amazon’un almış olduğu bu yeni kararla birlikte sektördeki Roku, Google, Samsung Electronics Co. ve Apple Inc.ile güçlü bir rekabet içine olacağı tahmin ediliyor.