Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7233.46” kod olarak kullanılır iken Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru İmali mesleği için “8121.64” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi) Meslek Kodu “8183.06” olarak belirlenmiştir.

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