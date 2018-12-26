Ambalaj ve kağıt firması personeline deprem tatbikatı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Ergene ilçesinde bulunan bir kağıt ve ambalaj firması çalışanlarına yönelik eğitim verilerek tatbikat düzenlendi.

AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan ambalaj ve kağıt firması personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Kurumda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA