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Ambalajlama işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ambalajlama işçisi (el ile)İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ambalajlama işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ambalajlama işçisi (el ile) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren kişidir.

Ambalajlama işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambalajlama işçisi (el ile) Maaşları

Ambalajlama işçisi (el ile) maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Ambalajlama işçisi (el ile) İş İlanları İçin Tıklayın

Ambalajlama işçisi (el ile) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okur yazar olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Ambalajlama işçisi (el ile) Ne İş Yapar?

Ambalajlama işçisi (el ile),  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Verilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ambalajlama işçisi (el ile) Meslek Ana Grubu:

 Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Ambalajlama işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ambalajlama işçisi (el ile) mesleğinin meslek kodu 9321.12 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Ambalajlama işçisi (el ile) maaşlarına ek sizlerde Ambalajlama işçisi (el ile) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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