Ambale ne demek, TDK'ya göre Ambale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ambale ne demek? Ambale TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ambale kelimesi. Peki ambale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ambale nedir, ambale kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMBALE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ambale kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ambale kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ambale kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Birini düşünemez duruma getirmek, çok yormak, fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma getirmek` anlamlarındaki ambale etmek ve `çok yorulup iş göremez, düşünemez duruma gelmek` anlamındaki ambale olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz

