Ambar Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Ambar Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Ambar Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Ambar Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Ambar Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Ambar Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Ambar Sorumlusu Maaşları

Ambar Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 10250_TL'dir. En düşük Ambar Sorumlusu maaşı 8950_TL, En yüksek ise 11550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambar Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.06

Meslek Adı :

Ambar Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mobilya depolayan, sık sık havalandırılması gereken, kırılabilen ev malzemesi ve dayanıklı tüketim mallarının envanteri ile ilgili işlerde uğraşanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diğer Stok Memurları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanmak veya satışa arz etmek üzere alınan mobilyaları depolayıp envanterini tutmak,

b) Sık sık kontrolü gereken, havalandırılması icap eden malları kontrol edip havalandırarak envanterini tutmak,

c) Kırılabilen ev malzemesi ve dayanıklı tüketim mallarının envanterini tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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