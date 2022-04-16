Ambar ve Antrepo Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ambar ve Antrepo Şefi görev tanımı nedir, Ambar ve Antrepo Şefi ne iş yapar, Ambar ve Antrepo Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambar ve Antrepo Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambar ve Antrepo Şefi Tanımı;

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Ambar ve Antrepo Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ambar ve Antrepo Şefi Maaşları

Ambar ve Antrepo Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ambar ve Antrepo Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambar ve Antrepo Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.12

Meslek Adı :

Ambar ve Antrepo Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre ve kalite standartları ile mevzuat ve iş talimatlarına uygun olarak; liman ambar ve antrepo alanlarında, saha (konteyner hariç) ve depo planlaması, ekip ve ekipman organizasyonu yapan, maliyetlendirme, satın alma ve taşeronlarla ilgili işlemlere destek veren, gümrük işlemlerini yürüten, ambar-antrepo personelini yöneterek, ambar ve antrepo operasyonlarını inisiyatif alarak gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ambar ve Antrepo Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ambarlara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemelerin araçlardan güvenli bir şekilde indirilmesini sağlamak,

b) İnen malzemeyi ambalajından çıkartmak, miktar kontrolü yapmak, ambardaki ilgili yerlere taşınmasını sağlamak,

c) Ambardan çekilmek üzere talep edilen malzemeleri hazırlamak, fişini almak, malzemeyi vermek ve gerekli kayıtlarını tutmak,

d) Stok seviyelerini izlemek, malzeme hareketlerini günü gününe ilgili formlara işlemek,

e) Ambardaki malzemelerin genel sayımını yapmak,

f) Sipariş düzeyleri belirli malzemelerin bu düzeyin altına düşmemesi için ilgililere gerekli uyarıları yapmak,

g) Satın almadan gelen ve acil üretime alınması gereken malzemenin sayım ve kayıt işlemini yapmak, ambara girmeden doğrudan üretim tezgahlarına yüklenmesini sağlamak,

h) Stok ve mal akışını takip etmek,

i) Sorumluluk alanında tertip ve düzeni sağlamak,

j) Bölümünde günlük yapılan/yapılacak işlerle ilgili bağlı olduğu yöneticisine bilgi vermek/almak,

k) Ambar ve ilgili bölümlerin temiz ve düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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