Ambarcı (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ambarcı (Otomotiv) görev tanımı nedir, Ambarcı (Otomotiv) ne iş yapar, Ambarcı (Otomotiv) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambarcı (Otomotiv) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambarcı (Otomotiv) Tanımı;

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Ambarcı (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ambarcı (Otomotiv) Maaşları

Ambarcı (Otomotiv) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ambarcı (Otomotiv) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambarcı (Otomotiv) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek BilgileriMeslek Kodu :4321.14Meslek Adı :Ambarcı (Otomotiv)Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :Büro Hizmetlerinde Çalışan ElemanlarMeslek Alt Ana Grubu :Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro ElemanlarıMeslek Grubu :Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro ElemanlarıMeslek Birim Grubu :Stok Büro ElemanlarıGereken Minimum Eğitim Düzeyi :İlköğretimMeslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :Otomotiv sektöründe hammadde, yarı mamul veya yardımcı malzemelerin istiflenmesi, muhafaza edilmesi, kayıtlarının tutulması ve ambarın düzeninden sorumlu kişidir.Görev ve İşlem Basamakları :Ambarcı (Otomotiv), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:a) Ambara giren malın sayımını ve kontrolünü yaparak teslim almak, b) Ambara giren malın ambar içindeki dağılımını yapmak,c) Malı teslim alacak birimlere iletilmesini sağlamak,d) Depo içi organizasyonu yapmak,e) Talep edilen malzemenin takibini yapmak,f) Malın teslim edilmesi aşamasında gerekli kayıtları tutmak,g) Envanteri kontrol altında tutmak,h) Depo çıkışlarını, depo çıkış fişi ve iş emri formlarıyla kayıt altına almak,i) Kayıtların yedeklenmesi ve saklanmasını sağlamak,j) Üretim sürecinde ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin stok durumunu kontrol etmek,k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.Güncel Meslek : EVET

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