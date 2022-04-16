Ambarcı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ambarcı (Tekstil) görev tanımı nedir, Ambarcı (Tekstil) ne iş yapar, Ambarcı (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambarcı (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambarcı (Tekstil) Tanımı;

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Ambarcı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ambarcı (Tekstil) Maaşları

Ambarcı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ambarcı (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambarcı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.28

Meslek Adı :

Ambarcı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmeye dışarıdan gelen malları teslim almak, istek formuna göre içerideki dağılımı gerçekleştirmek, stok takibini yaparak eksik iplikleri depo şefine bildirme işini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ambarcı (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Koruyucu ayakkabı ve eldiven giymek,

b) Forklift kullanabilmek,

c) Gelen iplikleri forklift aracılığıyla dikkatlice indirmek,

d) Kantar kullanmak,

e) İplikleri kantarda tartarak teslim almak,

f) İplikleri denye ve renk kodlarına göre düzenli olarak istiflemek,

g) Depodaki stok iplikleri istek formuna göre istenilen denye.kg ve renkte istenilen bölüme teslim etmek ve stoktan düşmek,

h) Teslim alınan ipliklerin fatura ve irsaliyelerini muhasebeye teslim etmek,

i) Azalan iplikleri depo şefine bildirmek,

j) Stok takip ve kontrolünü yapmak,

k) Depoyu düzenli ve temiz tutmak,

l) Stok sayımı yapmak m) Depo ve emtia defterini doldurmak ve depo şefine raporlamak,

n) Kantar fişini depo şefine teslim etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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