Ambarcı (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı) mesleği için “3122.09” kod olarak kullanılır iken Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.86” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ambarcı (Tekstil) Meslek Kodu “4321.28” olarak belirlenmiştir.

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