Ambarcı (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?
Ambarcı (Tekstil) Meslek Kodu ile Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane), Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler, Atık Yöneticisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı) mesleği için “3122.09” kod olarak kullanılır iken Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.86” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ambarcı (Tekstil) Meslek Kodu “4321.28” olarak belirlenmiştir.
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