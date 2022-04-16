Ambarcı (Tersane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ambarcı (Tersane) görev tanımı nedir, Ambarcı (Tersane) ne iş yapar, Ambarcı (Tersane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambarcı (Tersane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambarcı (Tersane) Tanımı;

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Ambarcı (Tersane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ambarcı (Tersane) Maaşları

Ambarcı (Tersane) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ambarcı (Tersane) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambarcı (Tersane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.09

Meslek Adı :

Ambarcı (Tersane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gemilerin üretilmesi için gerekli malzemenin depoya alınması, takibi ve ilgili birimlere teslim edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ambarcı (Tersane), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ambara giren malın sayımını ve kontrolünü yaparak teslim almak,

b) Ambara giren malın ambar içindeki dağılımını yapmak,

c) Malı teslim alacak birimlere iletilmesini sağlamak, d) Depo içi organizasyonu yapmak,

e) Stoklardaki malzemelerin yeterliliğini kontrol edip malzemenin eksikliğini bildirerek malzeme talebinde bulunmak

f) Talep edilen malzemenin takibini yapmak,

g) Malın teslim edilmesi aşamasında daha önceden açılan talepler doğrultusunda bilgisayara girip malzeme envanteri oluşturmak,

h) Envanteri kontrol altında tutmak,

i) Depo çıkışlarını, depo çıkış fişi ve iş emri formlarıyla kayıt altına almak,

j) Kayıtların yedeklenmesi ve saklanmasını sağlamak,

k) Tersanenin üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin talebi ve stoğunu kontrol etmek ve güncel olarak tutmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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