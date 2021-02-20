Ambar/Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambar/Depo Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Ambar/Depo Görevlisi görev tanımı nedir, Ambar/Depo Görevlisi ne iş yapar, Ambar/Depo Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ambar/Depo Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ambar/Depo Görevlisi Tanımı; Ambara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemelerin taşındığı araçtan indirilmesi, ambalajından çıkarılması, miktar kontrolünün yapılması, ambardaki yerlerine taşınması, yerleştirilmesi, kartlarına işlenmesi, çekilen malzemenin hazırlanması, kaydının tutulması, sipariş düzeyine göre stok seviyelerinin izlenmesi, genel sayımının yapılması, ambarın temiz ve düzenli olması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Ambar/Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambar/Depo Görevlisi Maaşları

Ambar/Depo Görevlisi maaşı ortalama aylık 2900 - TL'dir. En düşük Ambar/Depo Görevlisi maaşı 3200 -TL, En yüksek ise 3500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ambar/Depo Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Ambar/Depo Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

Ambar/Depo Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Ambar/Depo Görevlisi Ne İş Yapar?

a) Ambara gelen hammadde, yarı mamul, mamul veya yardımcı malzemeyi taşındığı araçtan

indirilmesini sağlamak, gerektiğinde indirilmesine yardım etmek,

b) Malzemenin miktar kontrolünün yapmak,

c) İnen malzemelerin ambalajlarını çıkarmak,

d) Malzemeleri ambardaki ilgili yerlere taşımak, yerleştirmek, istiflemek,

e) Kartlarına işlemek,

f) Ambardan çekilmek üzere talep edilen malzemeleri hazırlamak, fişini almak, malzemeyi teslim

etmek ve gerekli kaydını tutmak,

g) Stok seviyelerini izleyerek malzeme hareketlerini günü gününe ilgili yerlere işlemek,

h) Ambardaki malzemelerin genel sayımını yapmak,

ı) Sipariş düzeyleri belirli malzemelerin bu düzeyin altına düşmemesi için ilgililere gerekli

uyarılarda bulunmak,

j) Ambar ve ilgili bölümlerin temizliği ve düzenini sağlamak,

k) Yurt dışından gelen parçaların analizini yapmak,

l) Yurt dışından tır ile gelen parçaların gümrük ödeme bilgilerini takip etmek,

m) Yurt dışından havayolu sevkıyatı ile gelen üretim parçası veya isme gelen parçaların takibini

yapmak,

n) Gümrük işlemleri tamamlanmış sevkıyatların , indirilmesini, kontrolünün yapılmasını, hasarlı

sevkıyat var ise tutanağının tutulmasını, parçaların ambar adreslerine fifo kuralına göre

istiflenmesini sağlamak,

o) Üretimde kullanılan parçaların, kullanım talebine göre üretime destek verilmesini sağlamak,

p) Panel Üretim sistemini uygulamak,

q) Fabrika dışına fason parça gönderilmesini sağlamak,

r) Fabrika yan sanayisine parça göndermek,

s) Eksik veya yanlış çıkan parçaların cloim işlemini yapmak

t) Yurt dışından gelen sevkıyatlarda, yolda kaza yapan, hasar gören sevkıyatlarla ilgili tutanak tutmak,

hasarın tespiti için ekspere bilgi vermek, sonuca göre sevkıyatı indirmek veya geri göndermek,

u) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

Ambar/Depo Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Ambar/Depo Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ambar/Depo Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4321.15 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Ambar/Depo Görevlisi maaşlarına ek sizlerde Ambar/Depo Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.