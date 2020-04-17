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  3. AMBARLI GÜMRÜĞÜ'NDE 211 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ(Ek bilgilerle)

AMBARLI GÜMRÜĞÜ'NDE 211 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ(Ek bilgilerle)

Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi.

AMBARLI GÜMRÜĞÜ'NDE 211 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ(Ek bilgilerle)

Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi. 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynıra operasyon düzenledi. Kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi. 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerasından

-Ele geçirilen maske ve malzemeler

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


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