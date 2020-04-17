AMBARLI GÜMRÜĞÜ'NDE 211 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ(Ek bilgilerle)

Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi. 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynıra operasyon düzenledi. Kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi. 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerasından

-Ele geçirilen maske ve malzemeler

Kaynak: DHA