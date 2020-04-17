AMBARLI GÜMRÜĞÜNDE MASKE OPERASYONU

Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda konteynırlarda çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Soruşturma sürerken polis, malzemelerin sayımını yapıyor.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynıra operasyon düzenledi. Konteynırın içerisinde maske, eldiven ve tulumlar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerasından

-Ele geçirilen maske ve malzemeler

Kaynak: DHA