Amber Heard ve Johnny Depp için 911 aranmış! Kayıtlar ortaya çıktı

Zamanında iftira atmak için kendi yüzünü çizen, psikolojik şiddet uyguladığı ses kayıtları ortaya çıkan, Elon Musk ile kendi evlerinin asansöründe aldatan ve hatta yatağına dışkısını yaparak eski eşi Johnny Depp'e eziyet eden Amber Heard için yeni gelişme var.

BİR KADIN 911'İ ARAMIŞ

İki ünlü oyuncu Amber Heard ve Johnny Depp’in yıllardır devam eden olaylı boşanma davalarında yeni bir gelişme yaşandı ve kavga gününe ait 911 acil arama kaydı ortaya çıktı. Amber Heard'ın eski eşinin kendisine vurarak, saçlarını yolarak ve boğmaya çalışarak şiddet uyguladığını iddia ettiği 21 Mayıs 2016'da akşam saat 8.30'da yapılan arama kaydı mahkemede paylaşıldı.

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911 acil aramada, ismi bilinmeyen bir kadın “Merhaba, şu anda 849 Broadway’de Doğu binasında gerçekleşen bir saldırıyı bildirmem gerekiyor, bir çatı katında. Oraya birini gönderin lütfen” dediği duyuldu. Johnny Depp'in avukatı Adam Waldman, bu acil çağrının bir aldatmaca olduğunu iddia ederek, “Bay Depp’e polisleri arayarak tuzak kurdular” dedi.

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