Amber Heard'ın İstanbul hayranlığı: 'Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım"

Tatil için Türkiye'yi seçen ünlü oyuncu Amber Heard, Bodrum'dan sonra İstanbul'u ziyaret etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Heard, "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" diyerek takipçilerden çokça beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncu dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp'ten boşandıktan sonra eşine iftira davası açmıştı. 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddiaları ile beraber yollarını ayırmışlardı. 2012 senesinde The Rum Diary filmi setinde tanışıp evlenen çift adeta savaş içine girmişlerdi.

Johnny Depp'in iddiasına göre Amber Heard'ı rol arkadaşı olan diğer aktörlerle aşk yaşıyordu. Amber Heard ayrıca Johnny Depp'in kendisini aldatmakla suçladığını ve üzeirne geldiğini iddia etti. Ünlü oyuncu Johnny Depp ise bu olayları ve Heard'e şiddet uyguladığını reddetmişti. Bütün bu iddiaların Amber Heard'ün geniş hayal gücünün ürünü olduğunu ileri sürdü ve eski eşinin kendisini aldattığını ifade etmişti.

Amber Heard ise dava olaylarından bunalmış Türkiye'ye tatil yapmak için gelmişti. Bodrum'a gelen ünlü oyuncu İstanbul'u da ziyaret etti. Amber Heard tarihi yarımadayı gezdi ve cami ziyaretinde bulundu. Ünlü oyuncu Amber Heard ziyareti için şu ifadeleri kullanmıştı. "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" dedi. Ünlü oyuncu, seyahatine ilişkin detayları da sosyal medya hesabından da paylaştı.

AMBER HEARD KİMDİR?

Amber Laura Heard Depp 22 Nisan 1986 Texas’ta doğdu. Amerikalı oyuncu. İlk çıkışını 2004 yılında Billy Bob Thornton'ın başrol oynadığı sports drama filmi Friday Night Lights ile yaptıktan sonra North Country'da ve Alpha Dog'ta küçük çaplı rollerde oynamıştır. İlk başrolünü ise All The Boys Love Mandy(2006) filmindeki Mandy Lane karakteri olarak oynamıştır ve ardından 2007 yılında The CW'nun Hidden Palms da boy göstermiştir.

İŞ HAYATI

Amber, küçük yaşlarda St. Michael Katolik Akademisinden Hollywood kariyeri için ayrılmıştır. Küçük yaşlardayken okul tiyatrosunda çeşitli rollerde oynadı. On yedisinde okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve orada modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'de oyunculuğa başladı. 2008 yılında Never Back Down filminde başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında All the Boys Love Mandy Lane filminde Toronto Uluslararası Film Festivalinde yer almıştır. Televizyondaki ilk rolü Hidden Palms adlı dizidir. 2008 yılında Pineapple Express filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Üveybaba'da rol almıştı ve ayrıca Zombieland filmdinde de küçük bir rol almıştır. Daha sonra Amber The Joneses ve And Soon the Darkness (2010), John Carpenter'ın The Ward, yanı sıra Nicolas Cage ile Drive Angry, ve sonrasında ise Johnny Depp ile The Rum Diary (Tutku Günlükleri) filmlerinde rol almıştır. 2009 yılında Exterminator (İmha Takımı) adlı filmde Nicki rolünü üstlenmiştir.2011 yılı yapımı Drive Angry (Türkçe adı; İntikam yolu) filminde rol almıştır. Ayrıca Maxim dergisinin en seksi 100 kadın yarışmasında 2. sırayı aldı.

KİŞİSEL HAYATI

Amber etrafında silahlarla büyüdü ve şu an bir magnum .357'ye ve aynı zamanda antika arabalara merakı olan Amber 68 Model Ford Mustang, 67 Model Mercedes ve 62 model Checker Cab gibi güçlü arabalara sahip.Ayrıca "Te amo como se aman ciertas cosa oscuras secret amante entre la sombra y el alma." yazan bir dövmeye sahip, İspanyolca yazılan dövmenin Türkçesi: "Seni seviyorum, bazı karanlık şeyleri sevmek gibi,gizli,ruh ve gölge arasında."yazarı Pablo Neruda'nın Sone 17'sinin içinde geçiyor.

Tasya van Ree ile yaşadığı 2008'den 2012 yılına kadar süren ilişkinin ardından Amber, 2015 yılında Johnny Depp ile evlendi. Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddialarıyla yollarını ayırdı.

AMBER HEARD FİLMLERİ

Aquaman 2

Gully 2019

Her Smell 2018

Aquaman 2018

London Fields 2018

Justice League: Adalet Birliği 2017

I Do... Until I Don't 2014

Magic Mike XXL 2017

Adderall Günlükleri 2015