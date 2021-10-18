Amblem ne demek, TDK'ya göre Amblem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amblem ne demek? Amblem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amblem kelimesi. Peki amblem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amblem nedir, amblem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMBLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amblem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amblem kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amblem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirtke

