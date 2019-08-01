Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştı

Kağıthane'de bir hastayı aldıktan sonra yokuşta manevra yapan ambulans askıda kaldı. Vatandaşların üzerine çıkarak dengede tutmaya çalıştığı ambulans itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

Olay, saat 20.30 sularında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir hastayı alan ambulans sokaktan ayrıldıktan sonra dik ve dar yokuşta manevra yaptı. Ambulans manevra yaptığı sırada dönemeyince sağ ön tekeri kaldırıma çıkarken arka teker askıda kalarak mahsur kaldı.

Vatandaşlar dengeyi sağlamaya çalıştı

Bunun üzerine ambulansın dengesinin sağlanması için vatandaşlar ambulansa asılırken, bazılar da devrilmesin diye aracın üzerine çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla ambulansı sokaktaki kaldırım korkuluklarına bağlayarak dengede tutmaya çalıştı.

2 saat sonra ambulans kurtarıldı

Ambulansta bulunan hasta adam ise, olay yerine sevk edilen başka ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye kurtarıcı aracı, yaklaşık 2 saat sonra halatların yardımıyla ambulansı askıda kaldığı yerden kurtardı.

Öte yandan ambulansın askıda kaldığını gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını film izler gibi balkonlarına çıkarak izledi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, kurtarılan ambulans olay yerinden ayrıldı. Olay anlatan mahalle sakinleri, "Ambulans hastayı aldıktan sonra dik ve dar yokuşta dönmeye çalıştı ama dönemedi. Bir tane tekeri askıda kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA