Ambulans kiralayıp yazlığa gittiler! Koronavirüs cezası yediler
Koronavirüs sürecinde ''Bu kadarı olmaz!'' dedirten olayların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez İstanbul'da bir çift, seyahat izin belgesi olmadan ambulans kiralayarak Kırıkkale'deki yazlıklarına gitti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan çifte 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirler arası seyahat yasağını delen çift ambulans kiralayarak Kırıkkale'nin Demirköy ilçesinde bulunan yazlıklarına gitti. Yakalanan çifte tedbirleri ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira para cezası verildi.
İstanbul'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına geldi.
İLÇE JANDARMASI İHBAR ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPTI
Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.
Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
HABERE YORUM KAT