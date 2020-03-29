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Ambulansa saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi üzerine hasta almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre 112 Acil Servis ekipleri, gece Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir adrese Kovid-19 şüphesi...

Ambulansa saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi üzerine hasta almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre 112 Acil Servis ekipleri, gece Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir adrese Kovid-19 şüphesi olduğu belirtilen bir hastayı almaya gitti.

Bu sırada ambulansa saldırarak camlarını kıran şüpheliler Ali Han G. ve Ahmet Can T. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: AA




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